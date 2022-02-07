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Çorum'da bir kadın eski eşi tarafından öldürülmekten silahın tutukluk yapmasıyla kurtuldu - Son Dakika

Çorum'da bir kadın eski eşi tarafından öldürülmekten silahın tutukluk yapmasıyla kurtuldu

07.02.2022 22:10
Çorum'da bir kadın eski eşi tarafından öldürülmekten silahın tutukluk yapmasıyla kurtuldu

Çorum'da boşandığı karısına kurusıkıdan bozma tabancayla ateş edip, başına silahın kabzası ve taşla vurarak yaralayan saldırgan tutuklandı.

Çorum'da boşandığı karısına kurusıkıdan bozma tabancayla ateş edip, başına silahın kabzası ve taşla vurarak yaralayan saldırgan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ç, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Şenay Ç'nin Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Sokak'taki evine gitti. Sokakta eski karı koca arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, kurusıkıdan bozma tabancasını çıkartıp, Şenay Ç'ye doğru bir el ateş etti.

M.Ç, daha sonra tutukluk yapan silahın kabzasıyla ve yerden aldığı taşlarla Şenay Ç'yi başından darbetti.

Kavga sesleri üzerine sokağa çıkan vatandaşlar, Şenay Ç'yi eski eşinden kurtardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaralanan Şenay Ç. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'da bir kadın eski eşi tarafından öldürülmekten silahın tutukluk yapmasıyla kurtuldu

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Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da bir kadın eski eşi tarafından öldürülmekten silahın tutukluk yapmasıyla kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da bir kadın eski eşi tarafından öldürülmekten silahın tutukluk yapmasıyla kurtuldu - Son Dakika
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