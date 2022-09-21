Boşanmış çift aynı evde başlarından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Boşanmış çift aynı evde başlarından vurulmuş halde bulundu

21.09.2022 13:54

Çorum'da bir kadın ile bir süre önce boşandığı eşi, aynı evde silahla başlarından vurulmuş olarak bulundu.

Çorum'da bir kadın ile bir süre önce boşandığı eşi, aynı evde silahla başlarından vurulmuş olarak bulundu.

İddiaya göre, İlknur A. (36) ile kısa süre önce boşandığı ikinci eşi Battal A. (35), boşanmadan önce birlikte yaşadıkları Kale Mahallesi Aydınlıkevler 4. Sokak'taki evde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki ruhsatsız tabanca ile Alkan'a ateş eden İlknur A, ardından ilk eşi F.B'yi telefonla arayarak cinnet getirdiğini ve Battal A'yı öldürdüğünü, kendisinin de intihar edeceğini söyledi.

F.B'nin ihbarı üzerine İlknur A'nın evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapının açılmaması üzerine eve itfaiye yardımıyla balkondan giren ekipler, İlknur A. ve Battal A'yı başından vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekipler, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazeleri, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanmış çift aynı evde başlarından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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