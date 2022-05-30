Çorum'da bir kadın mantar zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede öldü - Son Dakika
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Çorum'da bir kadın mantar zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede öldü

30.05.2022 16:46
Çorum'da bir kadın mantar zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede öldü

Çorum'un Alaca ilçesinde 67 yaşındaki kadın, mantar zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çorum'un Alaca ilçesinde 67 yaşındaki kadın, mantar zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sarısüleyman köyünde yaşayan Zennure Arslan, önceki gün bulantı ve istifra şikayetiyle Alaca Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Arslan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Arslan'ın, bahçelerinden topladıkları mantarı pişirip yedikten sonra rahatsızlandığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da bir kadın mantar zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede öldü - Son Dakika


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