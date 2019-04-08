Son Dakika Haberleri: Çorum'da Bir Kişi Ahırda Ölü Bulundu

Çorum'da Bir Kişi Ahırda Ölü Bulundu

51 dakika önce

Çorum'da bir kişi ahırda ölü bulundu.

Çorum'da Bir Kişi Ahırda Ölü Bulundu, System.String[]
Çorum'da bir kişi ahırda ölü bulundu.

Çopraşık köyünde 59 yaşındaki N.A, doğum yapan ineğini kontrol etmek için gittiği ahırdan uzun süre dönmedi. Bunun üzerine ahıra giden yakınları N.A'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri N.A'nın öldüğünü belirledi. N.A'nın, doğum yapan ineğin ayak darbesiyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

N.A'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:07 Kaynak: AA

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