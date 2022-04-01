Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi'nde ikamet eden Fazlı Özdemir'den (50) bir süredir haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi.

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, kilidini kırarak girdikleri evde Özdemir'i yerde hareketsiz yatarken buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Özdemir'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.