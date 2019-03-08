Son Dakika Haberleri: Çorum'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Çorum'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

51 dakika önce

Çorum'un Osmancık ilçesinde yalnız yaşayan kişi ölü bulundu.

Çorum'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Çorum'un Osmancık ilçesinde yalnız yaşayan kişi ölü bulundu.


İlçeye bağlı Gökdere köyünde yalnız yaşayan S.S'den (50) bir süredir haber alamayan komşuları, kontrol etmek için eve girdi.


Evin tuvaletinde S.S'yi hareketsiz yatarken bulan vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Ekipler, S.S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.


Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen kişinin cenazesi, Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:47 Kaynak: AA

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