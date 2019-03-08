Çorum'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
51 dakika önce
Çorum'un Osmancık ilçesinde yalnız yaşayan kişi ölü bulundu.
Çorum
'un Osmancık
ilçesinde yalnız yaşayan kişi ölü bulundu.
İlçeye bağlı Gökdere
köyünde yalnız yaşayan S.S'den (50) bir süredir haber alamayan komşuları, kontrol etmek için eve girdi.
Evin tuvaletinde S.S'yi hareketsiz yatarken bulan vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler, S.S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen kişinin cenazesi, Osmancık Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:47 Kaynak: AA
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