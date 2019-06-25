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Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu

43 dakika önce

Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

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Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
İlçeye bağlı Kayı köyünde A.K. (68), evindeki tuvalette fenalaştı. Ailesinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri A.K'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Diyaliz, şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın cenazesi otopsi için Mecitözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:29 Kaynak: AA
Mecitözü, Çorum, Güncel
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