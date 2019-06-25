Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu
43 dakika önce
Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:29 Kaynak: AA
'un Mecitözü
ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
İlçeye bağlı Kayı köyünde A.K. (68), evindeki tuvalette fenalaştı. Ailesinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri A.K'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Diyaliz, şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın cenazesi otopsi için Mecitözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar ölümün eşiğinden böyle döndü
Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor! Hastalığa teşhis koyabilen yok
Babasını uyurken öldüren 13 yaşındaki çocuk 8 ay sonra tahliye edildi
Futbolcu Joao Maleck karıştığı trafik kazasında kendi düğünlerine giden çiftin ölümüne sebep oldu