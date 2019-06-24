Son Dakika Haberleri: Çorum'da bir kişi sulama göleti kenarında ölü bulundu
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Çorum'da bir kişi sulama göleti kenarında ölü bulundu

1 saat önce

Çorum'da sulama göleti kenarında erkek cesedi bulundu.

Çorum'da bir kişi sulama göleti kenarında ölü bulundu, System.String[]
Çorum'da sulama göleti kenarında erkek cesedi bulundu.
Alaca ilçesine bağlı Büyükhırka köyünde Z.A. (64), yakınları tarafından köyün sulama göletinin kenarında hareketsiz yatarken bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Z.A'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Z.A'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:12 Kaynak: AA
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