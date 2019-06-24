Çorum'da bir kişi sulama göleti kenarında ölü bulundu
1 saat önce
Çorum'da sulama göleti kenarında erkek cesedi bulundu.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:12 Kaynak: AA
'da sulama göleti kenarında erkek cesedi bulundu. Alaca
ilçesine bağlı Büyükhırka
köyünde Z.A. (64), yakınları tarafından köyün sulama göletinin kenarında hareketsiz yatarken bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Z.A'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Z.A'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
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