Çorum'da, 27 Temmuz'da pazar alanında yürüyen Musa Kurt ve F.C.Ç, kendilerine yaklaşan otomobilden inen kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanmış, Kurt, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Aynı araçla olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Çorum 'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 5 kişi tutuklandı.

Kaynak: AA

Musa Kurt, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.