Çorum'da bir kişiyi darbeden 2 "sahte jandarma" Ordu'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da bir kişiyi darbeden 2 "sahte jandarma" Ordu'da yakalandı

31.03.2022 11:40
Çorum'da bir kişiyi darbeden 2 "sahte jandarma" Ordu'da yakalandı

Çorum'un Dodurga ilçesinde kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp bir kişiyi darbederek kaçan 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Ordu'da yakalandı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp bir kişiyi darbederek kaçan 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Ordu'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 18 Mart'ta akşam saatlerinde çakar lamba düzeneği bulunan sivil araçla Tutuş köyüne gelen maskeli 2 zanlı, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak köy girişinde durdurdukları araçta bulunan H.Y'yi darbedip kaçtı.

H.Y'nin şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığınca soruşturma başlatıldı.

Çorum, Samsun ve Ordu JASAT ekiplerinin ortak çalışmasıyla kimlikleri tespit edilen zanlılar, olayda kullandıkları araçla Ordu'daki ikametlerinde yakalandı.

Gözaltına alınarak Çorum'a getirilen 2 zanlı, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Hayvan otlatmak için çıktığı arazide ölü bulundu Hayvan otlatmak için çıktığı arazide ölü bulundu Çorum'da vefat eden astsubay Köçer'in cenazesi memleketine uğurlandı Çorum'da vefat eden astsubay Köçer'in cenazesi memleketine uğurlandı

Jandarma, Dodurga, Çorum, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da bir kişiyi darbeden 2 'sahte jandarma' Ordu'da yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği çiftçi Sevilay'ın ideali veteriner hekim olmak
11:28 Köprü ve otoyollarda HGS'ye geçiş için bugün son gün
11:26 Tuğba Ekinci yaz sezonunu açtı! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı
11:23 31 Mart 2022 Perşembe gününe yatay seyirle başlayan dolar 14,65'ten işlem görüyor
11:22 Aldatıldığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, soyadını sildi!
11:15 31 Mart 2022 Perşembe gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı 908 liradan işlem görüyor
11:01 Domenec Torrent'le yola devam edilmesi beklenmiyor! Alacağı ücret ise şaşırttı
10:55 Bakan Çavuşoğlu merak edilen o soruyu cevapladı: TSK, Ukrayna'ya gidecek mi?
10:49 Şekere zam geldi: 1 kilo şeker 7,80 TL'ye yükseldi
10:12 Köy evi katliamında yeni detaylar: 4 kişinin öldürüldüğü katliamda, camlar ve duvarlar kana bulanmış!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 11:47:53. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da bir kişiyi darbeden 2 "sahte jandarma" Ordu'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement