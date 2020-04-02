Çorum'da bir köy daha koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

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Çorum'da bir köy daha koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
6 saat önce
Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Laçin Kaymakamı Emine Karataş başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Çamlıpınar köyünün 14 gün süreyle karantina altına alınmasını kararlaştırdı.
İki haftalık karantina süresince köye giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı belirtildi.
Çorum'da daha önce Mecitözü'nün Fındıklı ile Sungurlu'nun Oyaca köyleri karantinaya alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:54 Kaynak: AA
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