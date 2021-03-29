Çorum'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında Çaltıcak köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi, başkanlığında olağanüstü toplantı. Toplantı sonunda yapılan yazılı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede bölgesel vaka sayıları göz önüne alındığında, vaka sayılarının artış gösterdiği tespit edilen bölgeler kapsamında gerekli tedbirlerin alınması amacıyla merkeze bağlı köy yerleşim yerlerinden Çaltıcak Köyünün 10 gün süre ile izolasyon tedbiri kapsamında karantina altına alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM