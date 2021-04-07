Çorum'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

07.04.2021 15:21
Çorum'da bir köy karantinaya alındı, System.String[]

Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında Akyazı köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında Akyazı köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi, başkanlığında olağanüstü toplantı. Toplantı sonunda yapılan yazılı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede bölgesel vaka sayıları göz önüne alındığında, vaka sayılarının artış gösterdiği tespit edilen bölgeler kapsamında gerekli tedbirlerin alınması amacıyla merkeze bağlı köy yerleşim yerlerinden Akyazı köyünün 7 Nisan 2021 günü saat 09.00 başlayarak 10 gün süre ile izolasyon tedbiri kapsamında karantina altına alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkezine bağlı Akyazı köyünün karantina uygulamasının düzenli olarak kontrol edilmesine, 10 günlük karantina süresince köye giriş çıkışların kontrollü bir şekilde sağlanmasına, karantina/izolasyon amaçlı evde takip kurallarına riayet etmeyen kişilerle ilgili gelen ihbarlara yapılacak olan yerinde tespitlerin gerçekleştirilmesine, Karantina/izolasyon tedbiri süresince Akyazı Köyü yerleşik halkı tarafından talepte bulunulabilecek temel ihtiyaçlarının İl Jandarma Komutanlığı tarafından karşılanmasına, köy camisinden düzenli olarak sosyal mesafe ve maske kullanımı ile karantina uygulaması hakkındaki bilgilendirme ve uyarı amaçlı duyuruların gün içerisinde farklı zamanlarda karantina süresince yapılmasına karar verildiği duyuruldu. - ÇORUM

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Koronavirüs, Karantina, Akyazı, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorum'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika


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