Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Karara göre, yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılamayacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Kayaağzı köyüne 14 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verildi.

Çorum 'un İskilip ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

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