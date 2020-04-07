Çorum'da bir köyde karantina kaldırıldı - Son Dakika

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Fındıklı köyünde Korona virüs tedbirleri kapsamındaki karantina uygulaması sona erdi.



Çorum Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Mecitözü İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin 24.03.2020 tarihli ve 2020/5 nolu kararıyla 14 (on dört) gün süreyle karantina altına alınan ilimiz Mecitözü ilçesi Fındıklı köyümüzün; 14 günlük karantina süresi dolmuş olup TSM personelince köyde yaşayan vatandaşlarımızın yerinde yapılan son kontrolünde de herhangi bir olumsuz durum olmadığının tespit edilmesi üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin 06.04.2020 tarihli ve 2020/10 nolu kararıyla 07.04.2020 tarihi itibari ile karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM