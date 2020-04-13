Çorum'da bir köyde karantina kaldırıldı - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünde korona virüs kapsamındaki karantina uygulaması sona erdi.



Oyaca köyünde yaşayan bir kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine 30 Mart tarihinde köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durdurulmuştu.



Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, "30.03.2020 tarihinde 14 gün süre ile karantinaya alınan Oyaca köyündeki karantina 12.04.2020 tarihi itibariyle İlçe Hıfzıssıhha kararı ile kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ÇORUM