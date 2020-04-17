Çorum'da bir köyün daha karantinası kaldırıldı - Son Dakika

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Oğuz köyünde korona virüs kapsamındaki karantina uygulaması sona erdi.



Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "Kargı İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin 02.04.2020 tarihli ve 2020/04-2 sayılı kararıyla 14 gün süreyle karantina altına alınan İlimiz Kargı İlçesi Oğuz Köyümüzün karantina süresi dolmuş olup, yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığından, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin 16.04.2020 tarihli ve 2020/04-8 nolu kararıyla 17.04.2020 tarih ve saat 08.00 itibari ile karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ÇORUM