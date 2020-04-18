Çorum'da bir köyün daha karantinası kaldırıldı - Son Dakika
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Çorum'da bir köyün daha karantinası kaldırıldı

6 saat önce

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Bekişler köyünde Korona virüs kapsamındaki karantina uygulaması sona erdi.

Çorum'da bir köyün daha karantinası kaldırıldı, System.String[]

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Bekişler köyünde Korona virüs kapsamındaki karantina uygulaması sona erdi.


Konuya ilişkin Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mecitözü İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin 04.04.2020 tarihli ve 2020/9 nolu kararıyla 14 gün süreyle karantina altına alınan İlimiz Mecitözü ilçesi Bekişler köyümüzün; 14 günlük karantina süresi dolmuş olup Toplum Sağlığı merkezi ekiplerince yapılan sağlık kontrolleri sonrasında herhangi bir olumsuz durum olmadığının tespit edilmesi üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin 18.04.2020 tarihli ve 2020/12 nolu kararıyla 18.04.2020 tarihi saat 14.00 itibari ile karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ÇORUM

Mecitözü, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 05:28 Kaynak: İHA

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