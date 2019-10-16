Son Dakika Haberleri: Çorum'da bir lokantanın mutfak kısmı alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da bir lokantanın mutfak kısmı alev alev yandı

Çorum'da bir lokantanın mutfak kısmı alev alev yandı

4 dakika önce

Çorum'da bir lokantanın mutfak kısmı alev alev yandıÇORUM - Çorum'da bir lokantanın mutfak kısmında çıkan yangın korkuttu.

Çorum'da bir lokantanın mutfak kısmı alev alev yandı

ÇORUM - Çorum'da bir lokantanın mutfak kısmında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi 8.'inci sokakta bulunan lokantanın mutfak kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları farkeden sanayi esnafı, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın da her hangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da bir lokantanın mutfak kısmı alev alev yandı

Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:28 Kaynak: İHA
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