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Çorum'da bir market denetim sayesinde yumurta fiyatında indirim yaptı - Son Dakika

Çorum'da bir market denetim sayesinde yumurta fiyatında indirim yaptı

28.12.2021 17:46
Çorum'da bir market denetim sayesinde yumurta fiyatında indirim yaptı

Çorum'da bir zincir marketin, zabıta ekiplerinin denetimi sayesinde bir koli yumurta fiyatını 44,90 liradan 39,90 liraya indirdiği bildirildi.

Çorum'da bir zincir marketin, zabıta ekiplerinin denetimi sayesinde bir koli yumurta fiyatını 44,90 liradan 39,90 liraya indirdiği bildirildi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, yaptığı yazılı açıklamada, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin fahiş fiyatlara karşı denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Denetimlerin sonuç vermeye başladığını aktaran Candan, "Denetimler esnasında bir market yumurta fiyatlarını 44,90 liradan 39,90 liraya indirdi. Çorum Belediyesi olarak her zaman vatandaşın yanında yer alıyoruz. Marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerini kararlılıkla sürdürüyoruz. Beklentimiz yükselen fiyatların inmesidir." ifadelerini kullandı.

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Turhan Candan, Market, Zabıta, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da bir market denetim sayesinde yumurta fiyatında indirim yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da bir market denetim sayesinde yumurta fiyatında indirim yaptı - Son Dakika
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