Çorum'da bir şahsın üzerinde 5 ruhsatsız tabanca yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da bir şahsın üzerinde 5 ruhsatsız tabanca yakalandı

25.02.2022 17:45
Çorum'da bir şahsın üzerinde 5 ruhsatsız tabanca yakalandı

Çorum'un Kargı ilçesinde polis ekipleri, bir şahıs üzerinde 5 adet ruhsatsız kuru sıkı silah ele geçirdi.

Çorum'un Kargı ilçesinde polis ekipleri, bir şahıs üzerinde 5 adet ruhsatsız kuru sıkı silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı asayiş ekipleri ihbarı değerlendirerek bir şahsı takibe aldı. Şahıs üzerinde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 60 adet mermi ele geçirildi.

Şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - ÇORUM

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Hisarcık, Kargı, Silah, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da bir şahsın üzerinde 5 ruhsatsız tabanca yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da bir şahsın üzerinde 5 ruhsatsız tabanca yakalandı - Son Dakika
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