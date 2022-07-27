Dolandırıcılar bu defa kurbanlarını ikna edemediler - Son Dakika
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Dolandırıcılar bu defa kurbanlarını ikna edemediler

27.07.2022 17:21
Dolandırıcılar bu defa kurbanlarını ikna edemediler

Çorum'da bir vatandaşı telefon ile arayarak kendilerini sivil polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bu defa kendilerine kurban olarak seçtikleri şahsı ikna edemediler.

Çorum'da bir vatandaşı telefon ile arayarak kendilerini sivil polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bu defa kendilerine kurban olarak seçtikleri şahsı ikna edemediler.

Edinilen bilgiye göre, kendilerini sivil polis olarak tanıttıktan sonra, kimliğinin terör örgütünün eline geçtiğini, MİT tarafından operasyon yürütüldüğünü söyledikleri vatandaştan evde bulunan para ve ziynet eşyalarını alarak kendileri ile buluşmasını istediler. Telefonunu kapatmamasını istenen vatandaş, dolandırıcılara inanarak evde bulunan para ve ziynet eşyalarını alarak sivil polisler ile buluşmak üzere Buharaevler Mahallesi İnci Park'a gitti. Buluştuğu kişilerden şüphelenen vatandaş, yanında bulunan para ve ziynet eşyalarını onlara vermekten vazgeçerek 112 Acil Çağrı hattını aradı.

Yapılan ihbar sonrasında harekete geçen dolandırıcılık büro amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda kimlikleri belirlenen 2 şahsın Çorum'da ikamet etmediğini ve plakası belirlenen araç ile kentten kaçtığını belirlediler. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucunda kaçmaya çalışan iki zanlı Çorum- Ankara Karayolu'nun 30. kilometresinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki zanlı Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra Türk ceza kanunun 158. maddesinde yer alan nitelikli dolandırıcılık suçunda haklarında hazırlanan tahkikat evrağı ile Adliye'ye sevkedildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılar bu defa kurbanlarını ikna edemediler - Son Dakika

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