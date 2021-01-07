Çorum'da bir yılda 759 ton tıbbi atık bertaraf edildi - Son Dakika

Çorum'da, büyük bölümü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyle geçen 2020 yılında, 215 sağlık kuruluşunun 759 bin 508 kilogram tıbbi atığı, Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde bertaraf edildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte 2016 yılında faaliyete giren Çorum Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, il genelindeki 215 sağlık kuruluşunun tıbbi atıklarını bertaraf ederek çeşitli hastalıkların yayılmasının önüne geçiyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lisansına sahip özel donanımlı araçlarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere il genelindeki sağlık kuruluşların tıbbi atıklarını belli aralıklarla toplayıp, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'ne getiriyor.

Girişte radyoaktif madde kontrolünden geçirilen tıbbi atıklar, bir süre soğuk odada bekletildikten sonra sterilizasyon cihazında yüksek ısı ve basınca tabi tutuluyor.

Yaklaşık yarım saat süren işlemin ardından steril hale gelen atıklar, düzenli depolama sahasında bertaraf ediliyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, il genelindeki bütün tıbbi atıkların belediye imkanlarıyla toplandığını belirtti.

???????Tıbbi atıkların yüksek oranda risk taşıdığını aktaran, Aşgın, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde önemi daha da artan tıbbi atıklar, hassasiyetle bertaraf edilmesi gereken önemli bir atık grubu. Aralarında virüs testinde ve hastaların tedavisinde kullanılan tıbbi malzemelerin de bulunduğu atıklar, özel tedbirlerle toplanarak tesise getiriliyor. Bu şekilde 2020 yılında, 759 bin 508 kilogram tıbbi atık sterilize edilerek düzenli depolama sahasında bertaraf edildi."