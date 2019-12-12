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Çorum'da bir yurtta karbonmonoksit zehirlenmesi: 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı
7 saat önce
Çorum'un Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Çorum'un Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 103 öğrencinin, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:46
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