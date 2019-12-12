Çorum'da bir yurtta karbonmonoksit zehirlenmesi: 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çorum'da bir yurtta karbonmonoksit zehirlenmesi: 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Dünya

Çorum'da bir yurtta karbonmonoksit zehirlenmesi: 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı

7 saat önce

Çorum'un Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Çorum'da bir yurtta karbonmonoksit zehirlenmesi: 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Çorum'un Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı.


Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 103 öğrencinin, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.

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Osmancık, Çorum, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:46 
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