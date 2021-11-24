Çorum'da birlikte yaşadığı Aslıhan Dal'ı boğarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

Çorum'da birlikte yaşadığı Aslıhan Dal'ı boğarak öldüren Polat Hatal, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Polat Hatal, Aslıhan Dal'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Hatal, savunmasında, öldürme kastının olmadığını söyledi.

Dal ailesinin avukatı ise sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğunu ve indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.

İddia makamı, savunmaların ardından tekrarladığı mütalaasında, tutuklu sanık Polat Hatal'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti de Hatal'ın kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Dal'ın annesi Sevgi Dal, duruşma çıkışı gazetecilere, mahkemenin verdiği karardan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Sanığın kızını kasten öldürdüğünü ifade eden Dal, "Hiçbir kadın ölmesin, çocuklar annesiz kalmasın, anneler de çocuksuz kalmasın." dedi.

Çorum Kadın Meclisi Sözcüsü Avukat Burçin Solmaz Polat ise sanığa takdiri indirim sebebi uygulanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Biz baştan itibaren sanığın tasarlayarak, eşe karşı ve canavarca hisle öldürme suçundan ceza verilmesi yönünde savunma yaptık. Mahkeme kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanığın pek çok sabıkası olduğu için daha önceki ertelenmiş cezalarıyla ilgili de ilgili mahkemelerine ihbar edildi." dedi.

Olay

Çorum'da 3 Ocak'ta Polat Hatal'ın 155'i arayarak dini nikahla yaşadığı Aslıhan Dal'ı boğarak öldürdüğünü söylemesi üzerine polis, eve çelik kapıyı kırarak girmişti. Yerde hareketsiz halde bulunan Dal, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Evin yakınında gözaltına alınan Hatal, "kasten öldürme suçundan" müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.