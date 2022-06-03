Bisiklet eğitimi alan öğrencilere kask hediye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bisiklet eğitimi alan öğrencilere kask hediye edildi

03.06.2022 11:08

Çorum'da, "Sağlık İçin Bisiklet, Güvenlik İçin Kask Projesi" kapsamında güvenli bisiklet kullanımı eğitimi gören 50 öğrenciye kask hediye edildi.

Çorum'da, "Sağlık İçin Bisiklet, Güvenlik İçin Kask Projesi" kapsamında güvenli bisiklet kullanımı eğitimi gören 50 öğrenciye kask hediye edildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, "Sağlık İçin Bisiklet, Güvenlik İçin Kask Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında Toprak Sanayi Ortaokulundan 50 öğrenciye, güvenli bisiklet kullanımı eğitimi verildi.

Öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen projenin ikinci etabında da Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'in katılımıyla öğrencilere kask dağıtıldı.

Etkinlikte öğrenciler, Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir ve trafik polisleriyle okul çevresinde bisikletle tur attı.

Gülser, gazetecilere, proje kapsamında öğrencilere eğitim verilecek eğitimin yıl boyunca devam edeceğini dile getirerek, "Proje ile yıl sonuna kadar 700 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı, öğrencilerle polisin ilişkilerini geliştirmeyi, güvenli bisiklet kullanımını öğretmeyi ve bu sayede trafikte güvenle seyretmelerini sağlamak istiyoruz." dedi.

Bisiklet eğitimi alan öğrencilere kask hediye edildi
Bisiklet eğitimi alan öğrencilere kask hediye edildi
Bisiklet eğitimi alan öğrencilere kask hediye edildi
Bisiklet eğitimi alan öğrencilere kask hediye edildi

YORUMLAR
500
Güvenli bisiklet kullanımı eğitimi alan öğrencilere polis kask hediye etti Güvenli bisiklet kullanımı eğitimi alan öğrencilere polis kask hediye etti Sarıgöl'de öğrencilere jandarmadan kask eğitimi Sarıgöl'de öğrencilere jandarmadan kask eğitimi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bisiklet eğitimi alan öğrencilere kask hediye edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 18:00:35. #1.13#
SON DAKİKA: Bisiklet eğitimi alan öğrencilere kask hediye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement