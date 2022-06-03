Gülser, gazetecilere, proje kapsamında öğrencilere eğitim verilecek eğitimin yıl boyunca devam edeceğini dile getirerek, "Proje ile yıl sonuna kadar 700 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı, öğrencilerle polisin ilişkilerini geliştirmeyi, güvenli bisiklet kullanımını öğretmeyi ve bu sayede trafikte güvenle seyretmelerini sağlamak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bisiklet eğitimi alan öğrencilere kask hediye edildi - Son Dakika

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