Çorum'da boğularak öldürülen Aslı Dal'ın evinin önünde kadın cinayetleri protesto edildi - Son Dakika

Çorum'da kadın cinayetleri protesto edildi.

Çorum Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, dini nikahla yaşadığı kişi tarafından evinde boğularak öldürülen 3 çocuk annesi Aslıhan Dal'ın evinin önünde bir araya geldi.

Pankartlarla Aslıhan Dal'ın öldürülmesine tepki gösteren kadınlar, sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Simay Şanal, kadın cinayetlerinin gitgide daha da "canavarca bir hal" aldığını ifade etti.

Aslıhan Dal'ın boğularak öldürüldüğünü hatırlatan Şanal, "Yaşamının son anlarında çektiği acıyı hayal bile edemiyoruz. Kadın cinayetlerinin canavarca bir hal almasının nedeni cezasızlık, haksız tahrik indirimleri ve bunları sonlandırmak için siyasi irade ortaya konmamasıdır." dedi.

Kadınların taciz, tecavüz, istismar, şiddet ve cinayete maruz kaldığını vurgulayan Şanal, şunları kaydetti:

"Kadınların bunları sadece anlatabilmek için toplamaları gereken güç bazen on yıllı buluyor. Anlatabilenler, anlatabilecek kadar yaşayanlar bize buradaki kötülüğün, şiddetin bireysel olmadığını anlatıyor. Aslı, 14 yaşındayken kaçırılıp istismara uğramış bir çocuk, 29 yaşındayken kadın cinayeti sonucunda öldürülmüş bir kadın. Aslı korunabilir, yaşayabilirdi. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulasaydınız, katil cesaret bulamaz ve Aslı bugün aramızda olabilirdi. Kadın cinayetlerini durduracağız."