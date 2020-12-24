Börekçi dükkanı, 1 haftada 2 kez kurşunlandı - Son Dakika

Gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı börekçi dükkanı ikinci kez kurşunlandı.

CAM DEĞİŞTİRMEK İÇİN GİTMİŞTİ

Cam değiştirmek için dükkana gelen M.Ö. ise ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan camcı M.Ö. ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri kurşunlanan iş yerinde inceleme yaptı. Polis, kimliği belirsiz kaçan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DÜKKAN SAHİBİ SIRTINDAN VURDU

21 Aralık Pazartesi günü Emre T., Vedat B. ve Bilal M., alışveriş için gittikleri börekçide dükkan sahibi ve çalışanlar ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle Bilal M. yanında getirdiği Emre T.'ye ait olduğu iddia edilen tabanca ile rastgele ateş ederek Bekir Ö. ve yeğeni Cem Ç.'nin ayaklarından yaraladı. Bu sırada dükkanda bulunan Sercan G. yanında getirdiği tüfekle Emre T.'yi sırtından vurarak öldürdü.

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden Bilal M. ve Sercan G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.