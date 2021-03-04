Çorum'da boş arsada erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Çorum'da boş arsada erkek cesedi bulundu

04.03.2021 22:01
Çorum'da boş arsada erkek cesedi bulundu, System.String[]

Çorum'da boş arsada erkek cesedi bulundu.

Çorum'da boş arsada erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki boş arsada yerde hareketsiz birinin olduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin, olay yerinde yaptığı incelemede öldüğü belirlenen kişinin üzerinden 60 yaşındaki Ali Kayış'a ait kimlik kartı çıktı.

Cenaze, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da boş arsada erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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