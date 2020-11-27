Çorum'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan sanığa 15 yıl 11 ay hapis cezası - Son Dakika

Çorum'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan sanığa 15 yıl 11 ay hapis cezası

27.11.2020 11:27
Çorum'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan sanığa 15 yıl 11 ay hapis cezası, System.String[]

Çorum'da, boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak yaralayan sanık, 15 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Çorum'da, boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak yaralayan sanık, 15 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Çorum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muzaffer B. ile taraf avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada son savunması sorulan Muzaffer B, böyle bir şeyin meydana gelmesini istemediğini belirterek, "Çok pişmanlık duyuyorum. 20 gün sonra kızımın doğum günü var. Aylardır sesini duymadım. Onun yanında olmak istiyorum." dedi.

Sanık avukatı ise olayda öldürme kastı bulunmadığını, zanlının eşini kolundan ve bacağından yaraladığını söyledi.

Sanığın eşinin uygunsuz bir ilişki içinde olduğunun ortaya çıktığını iddia eden sanık avukatı, "İlişkisi normal arkadaşlık boyutunda değildir. Olaydan sonra birkaç kez cezaevine gitmiştir, müvekkilime cezaevinde yatmasını istemediğini beyan etmiştir. Tanık beyanında da 'İsteseydi öldürebilirdi, sadece canını yakmak istedi' demiştir. Eşinin 3-4 gün sonra taburcu olması da öldürme kastının olmadığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Sanığın eşi Sakine B'nin avukatı ise sanığın müvekkilini defalarca ölümle tehdit ettiğini, olayda da öldürmek için defalarca bıçakladığını anlatarak, cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme heyeti, ayrıca karşılıklı tehdit ve hakaret suçu işledikleri gerekçesiyle Muzaffer B'ye 11 ay 7 gün hapis cezası, Sakine B'ye ise 18 gün karşılığı 360 lira adli para cezası uygulanmasına hükmetti.

Olay

Çorum'da geçen yıl 23 Şubat'ta, bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasındaki Sakine B. (21) ile Muzaffer B. (25) arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Muzaffer B, eşini bıçaklayarak yaralamıştı.

Olayın ardından kaçan Muzaffer B. yakalanmasının ardından tutuklanmıştı.

Sakine, Çorum, Doğum, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan sanığa 15 yıl 11 ay hapis cezası - Son Dakika


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