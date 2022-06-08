Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini öldüren zanlı teslim oldu - Son Dakika
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Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini öldüren zanlı teslim oldu

08.06.2022 20:34
Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini öldüren zanlı teslim oldu

Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini silahla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan zanlı, emniyet güçlerine teslim oldu.

Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini silahla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan zanlı, emniyet güçlerine teslim oldu.

Müteahhit olduğu öğrenilen zanlı E.Ö (35) İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Hastanede sağlık raporu alınan E.Ö. ardından işlemleri için karakola götürüldü.

Çorum'da 31 Mayıs'ta Ö.C.Ö, kız kardeşi Ezgi Taşıran ve annesi Y.T. ile çocuğunu almak için boşanma aşamasındaki eşi E.Ö'nün evine gitmiş, caddede karşılaşan çift arasında tartışma çıkmıştı. Bu sırada E.Ö'nün 9 el ateş ettiği Taşıran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini öldüren zanlı teslim oldu - Son Dakika

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