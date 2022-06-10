Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini silahla öldüren zanlı tutuklandı

10.06.2022 16:24
Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini silahla öldüren zanlı tutuklandı

Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini silahla öldüren zanlı tutuklandı, şüphelinin kaçmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini silahla öldüren zanlı tutuklandı, şüphelinin kaçmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 31 Mayıs'ta boşanma aşamasındaki eşi Ö.C.Ö'nün kız kardeşi Ezgi Taşıran'ı (27) silahla öldürdükten sonra kaçan, 8 Haziran'da teslim olmasının ardından dün adliyeye sevk edilen E.Ö. (35), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

E.Ö'nün ifadesinde suçunu itiraf ettiği, eşiyle boşanma davasına müdahalede bulunduğu için karısının kız kardeşiyle aralarında geçmişten gelen sorunların olduğunu söylediği öğrenildi.

Zanlıya kaçması ve barınması için yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çorum'da 31 Mayıs'ta Ö.C.Ö, kız kardeşi Ezgi Taşıran ve annesi Y.T. ile çocuğunu almak için boşanma aşamasındaki eşi E.Ö'nün evine gitmiş, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde karşılaşan çift arasında tartışma çıkmıştı. Bu sırada E.Ö'nün 9 el ateş ettiği Ezgi Taşıran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlı E.Ö, 8 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştu.

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Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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