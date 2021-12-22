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Çorum'da bu yıl sahte içki üreten 39 zanlı yakalandı - Son Dakika

Çorum'da bu yıl sahte içki üreten 39 zanlı yakalandı

22.12.2021 11:16
Çorum'da bu yıl sahte içki üreten 39 zanlı yakalandı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 2021'de polis ve jandarma ekiplerince sahte içki ürettiği iddiasıyla 39 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını bildirdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 2021'de polis ve jandarma ekiplerince sahte içki ürettiği iddiasıyla 39 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını bildirdi.

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, halk sağlığını tehdit eden, ölümlere neden olan sahte alkollü içki üretimi ve satışı ile mücadele kapsamında yıl içinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 33 operasyonda 43 bin 349 litre sahte içki ele geçirildiğini belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 18 operasyon yapıldığını aktaran Çiftçi, şu bilgileri verdi:

"Operasyonlarda 680 litre kaçak alkollü içki, 316 şişe halinde 570 litre kaçak alkollü içki, 140 boş içki şişesi, kaçak alkollü içki yapımında kullanılan anason yağı, 9 kilogram anason bitkisi, 2 viski kiti ele geçirilmiştir. Meydana gelen olaylarla ilgili olarak yakalanan 19 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiş olup, 15 şahıs savcılıktan serbest bırakılmış, 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 2021 yılı içinde kaçak ve sahte alkollü içki satışı ve imalatı kapsamında 60 iş yeri denetlenmiştir."

İl Jandarma Komutanlığının da son bir yılda sahte içki üretimine yönelik 15 operasyon yaptığını açıklayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda 41 bin 299 litre kaçak şarap, 800 litre kaçak rakı olmak üzere toplam 42 bin 99 litre kaçak alkollü içki ile birlikte içki yapımında kullanılan 10 damıtma sistemi, 75 kilogram anason ve 80 litre etil alkol ele geçirilmiştir. Meydana gelen olaylarla ilgili yakalanan 20 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiş olup, 1 şüpheli şahıs tutuklanmış, diğer şüpheli şahıslar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ve satışı ile mücadele faaliyetleri aralıksız devam etmektedir."

Jandarma, Çiftçi, Polis, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da bu yıl sahte içki üreten 39 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da bu yıl sahte içki üreten 39 zanlı yakalandı - Son Dakika
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