Son Dakika Haberleri: Çorum'da büfeye giren hırsız kamerada
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Çorum'da büfeye giren hırsız kamerada

2 saat önce

Çorum'da bir büfeye giren kimliği belirsiz hırsız 13 bin liralık sigara ve 700 lira bozuk para çaldı.

Çorum'da bir büfeye giren kimliği belirsiz hırsız 13 bin liralık sigara ve 700 lira bozuk para çaldı. Acemi hırsız elindeki keserle iş yerinin camını uzun süre kıramaması ve sigaraları çalarken seçici davranması, güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay, Karakeçili Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz hırsız, önce elindeki keserle Mevlut K.?ye ait marketin giriş kapısının camını kırıp içeriye girmek istedi. Korkudan keseri kapı camına vurmakta zorlanan acemi hırsız, çevrede kimsenin olmadığından emin olunca camı kırıp sürünerek içeriye girdi. Kasaya yönelen hırsız, bulduğu 700 lira civarındaki parayı sayıp cebine koydu.

Ardından depo olarak kullanılan alana girip karton sigaraları aldı. Sonra da bir koli getirip raflardaki sigaralara bakarak pahalı sigaraları seçti. Tam 13 bin lira değerindeki çeşitli marka sigaraları siyah bir poşete dolduran hırsız kayıplara karıştı.

İş yeri sahibi Mevlut K., sabah iş yerine geldiğinde hırsızlık olayı ile karşılaşıp polise haber verdi. Polisler, hırsızı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Mevlut K., hırsızın yakalanması için polisten yardım isterken yaptığı açıklamada, 'Tabii ki zarar büyük. Ancak bu hırsız, seçici hırsız. Onca sigarayı çalıp gidiyor. Bir an evvel yakalanmalı dedi.

Çorum'da büfeye giren hırsız kamerada

Karakeçili, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:49 Kaynak: DHA
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