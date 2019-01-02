Son Dakika Haberleri: Çorum'da Buz Sarkıtı Temizliği

Çorum'da Buz Sarkıtı Temizliği

1 saat önce

ÇORUM'da soğuklar nedeniyle çatıların kenarında oluşan buz sarkıntıları itfaiye ekiplerince kırılarak temizleniyor.

Çorum'da Buz Sarkıtı Temizliği, System.String[]
ÇORUM'da soğuklar nedeniyle çatıların kenarında oluşan buz sarkıntıları itfaiye ekiplerince kırılarak temizleniyor. 

Kentte etkili kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, Gazi Caddesi ve Yavruturna Mahallesi, Kulaksız sokakta tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırarak temizlemeye başladı. İtfaiye aracı merdiveni aracılığı ile itfaiye eri tarafından kırılan buzlar tehlike oluşturmaktan çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:27 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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