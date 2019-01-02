Çorum'da Buz Sarkıtı Temizliği
1 saat önce
ÇORUM'da soğuklar nedeniyle çatıların kenarında oluşan buz sarkıntıları itfaiye ekiplerince kırılarak temizleniyor.
ÇORUM'da soğuklar nedeniyle çatıların kenarında oluşan buz sarkıntıları itfaiye ekiplerince kırılarak temizleniyor.
Kentte etkili kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, Gazi Caddesi ve Yavruturna Mahallesi, Kulaksız sokakta tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırarak temizlemeye başladı. İtfaiye
aracı merdiveni aracılığı ile itfaiye eri tarafından kırılan buzlar tehlike oluşturmaktan çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:27 Kaynak: DHA
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