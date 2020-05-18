Çorum'da cadde ve sokaklar dolu - Son Dakika

ÇORUM'da, koronavirüs tedbileri kapsamında uzmanların 'evde kal' çağrılarına uymayarak sokağa maskesiz çıkan vatandaşların, kalabalık şekilde dolaşıp, sosyal mesafe kuralına da uymadığı gözlendi.

Kentte, koronavirüs salgını nedeniyle uzmanların 'evde kal' cağrılarına büyük oranda uyulmadı. Hava sıcaklığının 31 dereceye yükseldiği kentte, çok sayıda vatandaş sokağa çıktı. Dışarı çıkan vatandaşların özellikle ana caddelerde sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve çoğunun maske takmadığı gözlendi. Özellikle şehrin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi'nde insan kalabalığı göze çarparken, vatandaşlar, yetkililerin denetimlerinini sıklaştırıp, bazı illerde olduğu gibi kent genelinde de maske takma zorunluluğu getirilmesini istedi.