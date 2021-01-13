Çorum'da çaldığı kabloları yakarken yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Çorum'un Ortaköy ilçesinde jandarma ekiplerince çaldığı kabloları yakarken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son dönemde artan kablo hırsızlıklarını araştırmak üzere il ve ilçe jandarma komutanlıkları personelinden oluşan özel ekip kuruldu.

Soruşturma kapsamında hırsızlıkların yaşandığı Yaylacık köyü çevresinde iz süren özel ekip, bir kişiyi çaldığı kabloları yakarken yakaladı.

Zanlıya ait evde yapılan aramada, 100 metre telefon kablosu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İncelemede 2020'de 3, 2021'de de 2 hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.