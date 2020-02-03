Çorum'da çalınan otomobil Niğde'de bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da çalınan otomobil Niğde'de bulundu - Son Dakika

Çorum'da çalınan otomobil Niğde'de bulundu

6 saat önce

Çorum'da çalınan bir otomobil, polislerin yaptığı çalışma sonrası Niğde'de bulundu.

Çorum'da çalınan otomobil Niğde'de bulundu, System.String[]

Çorum'da çalınan bir otomobil, polislerin yaptığı çalışma sonrası Niğde'de bulundu.


Çorum ilinden çalındığı belirlenen 06 VMN 11 plakalı otomobil, Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonucu Merkez İlhanlı Mahallesi 110. sokakta bulundu. Olayla ilgili S.İ. gözaltına alındı. - NİĞDE

Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:25 Kaynak: İHA
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