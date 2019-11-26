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Çorum'da cami inşaatının çatısından düşen işçi öldü
7 saat önce
Çorum'un İskilip ilçesinde cami inşaatının çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:36 Kaynak: AA
Çorum'un İskilip ilçesinde cami inşaatının çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Harun köyünde yer alan inşaat halindeki bir caminin çatısında çalışan 53 yaşındaki İbrahim Doğru, dengesini kaybedince toprak zemine düştü.
Ağır yaralanan Doğru, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Doğru, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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