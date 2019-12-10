Son Dakika Haberleri: Çorum'da camilerdeki hırsızlık anı kamerada
Son Dakika Güncel Çorum'da camilerdeki hırsızlık anı kamerada - Son Dakika

Çorum'da camilerdeki hırsızlık anı kamerada

6 saat önce

ÇORUM'da 3 ayrı camiye girerek hırsızlık yapan şüpheli Sefa Şan (33), tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Çorum'da camilerdeki hırsızlık anı kamerada, System.String[]

ÇORUM'da 3 ayrı camiye girerek hırsızlık yapan şüpheli Sefa Şan (33), tutuklanıp cezaevine gönderildi. Suçunu itiraf eden şüphelinin camilerdeki hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kent merkezinde farklı adreslerde yer alan Alaattin, Beytepe ve İneytullah camilerindeki din görevlilerine ait odalardan, bilgisayar ve yardım paralarının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Camilerdeki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin Sefa Şan olduğunu tespit etti. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı adreste ele geçirilen bilgisayarlar da din görevlilerine teslim edildi. Adliyede sevkedilen Şan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Camiye girip hırsızlık yaptığım için çok pişmanım" dedi.

Şüphelinin camilerdeki hırsızlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin camiye girdiği ve bir süre etrafı gözleyip, din görevlilerine ait odanın kapısını defalarca tekmeleyip kırdığı görülüyor.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esenyurt'ta zihinsel engelli genç kızı tacizden lise öğrencileri kurtardı
Misafir olarak kaldığı evin sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü Yanlışlıkla tahliye edildi, tahliye edildikten sonra 11 kişiye tecavüz etti Profesyonel kick boksçu hırsızlıktan tutuklandı Açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 17:52:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da camilerdeki hırsızlık anı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]