Çorum'da camilerin önünde dilenen 6 dilenci yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da camilerin önünde dilenen 6 dilenci yakalandı

26.04.2022 23:35
Çorum'da camilerin önünde dilenen 6 dilenci yakalandı

Çorum'da zabıta ekiplerince yapılan denetimde, camilerin önünde dilendiği tespit edilen 3'ü yabancı uyruklu 6 dilenci yakalandı.

Çorum'da zabıta ekiplerince yapılan denetimde, camilerin önünde dilendiği tespit edilen 3'ü yabancı uyruklu 6 dilenci yakalandı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan Kadir Gecesi ve bayram arifesi gibi özel günlerde vatandaşların dini duygularının istismarını önlemek amacıyla dilencilere yönelik denetim yaptı.

Camilerin önünde, çocuklarıyla birlikte dilendiği tespit edilen 6 dilenci, zabıta ekiplerince yakalanarak zabıta amirliğine getirildi.

Dilencilerden birinin, evinde iftar yaptıktan sonra sokağa çıkıp dilenmeye başladığı ve bir saatte 300 lira topladığı tespit edildi.

227 lira idari para cezası uygulanan dilencilerin üzerinden çıkan nakit paralara da el konuldu.

Zabıta Müdürü Burhan Şahin, gazetecilere, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla, vatandaşların manevi duygularını istismar edenlere yönelik denetimleri artırdıklarını söyledi.

Dilencilerin para topladıkça dilenmeyi meslek haline getirdiğini belirten Şahin, vatandaşlardan sokakta, cami önlerinde dilenen kişilere yardım etmemelerini istedi.

Şahin, devletin yetkili kurumlarının ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım ulaştırdığını sözlerine ekledi.

Çorum'da camilerin önünde dilenen 6 dilenci yakalandı
Çorum'da camilerin önünde dilenen 6 dilenci yakalandı
Çorum'da camilerin önünde dilenen 6 dilenci yakalandı
Çorum'da camilerin önünde dilenen 6 dilenci yakalandı
Çorum'da camilerin önünde dilenen 6 dilenci yakalandı

YORUMLAR
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Zabıta Müdürlüğü, Kadir Gecesi, Zabıta, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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