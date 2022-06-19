Çorum'da caminin 26 musluğu çalındı - Son Dakika
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Çorum'da caminin 26 musluğu çalındı

19.06.2022 12:05
Çorum'da caminin 26 musluğu çalındı

ÇORUM'da, caminin abdesthanesi ile tuvaletindeki 26 musluk çalınırken, kaçan hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÇORUM'da, caminin abdesthanesi ile tuvaletindeki 26 musluk çalınırken, kaçan hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Çepni Mahallesi'ndeki Gençlik Camisi'nde meydana geldi. Camiye giren kimliği belirsiz kişi, önce vanayı kapattı ardından abdesthane ile tuvaletteki 26 musluğu söküp, çaldı. Sabah namazını kılmak için camiye gelen cemaat, muslukların yerinde olmadığını fark edince polise bildirdi. Camiye gelip, inceme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çorum Belediyesi de çalınan muslukların yerine yenisini taktı. Hırsızlık şüphelisinin musluklarla uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


YORUMLAR
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Osmancık'ın güvercin sevdalıları onlara çocuk gibi bakıyor Osmancık'ın güvercin sevdalıları onlara çocuk gibi bakıyor Değirmen Gençlik iyilik peşinde Değirmen Gençlik iyilik peşinde
Kaynak: DHA

gençlik, Çorum, Güncel, Son Dakika

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