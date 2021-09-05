Son dakika haberleri... Döküm fabrikasında yangın - Son Dakika

Döküm fabrikasında yangın

Vardiya saatinde çıkan yangında büyük çapta hasar meydana geldi

Programını yarıda kesen başkan Aşgın, yangın bölgesinde inceleme de bulundu

ÇORUM - Çorum'da faaliyet gösteren bir çelik döküm fabrikasında yangın çıktı. Vardiya saatinde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir çelik döküm fabrikasının modelhane bölümünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi işçiler ve Sanayi Müdürlüğü itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi.

Başkan Aşgın, olay yerine gelerek bilgi aldı

Yangının duyulması üzerine Belediye Başkanı Dr. Haili İbrahim Aşgın'da programını yarıda keserek olay yerine geldi. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat'tan bilgi alan Başkan Aşgın, fabrika sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamasının en büyük tesellileri olduğunu dile getiren Aşgın, "Yüce Allah'tan temeniimiz bir daha böyle olaylar yaşanmaması" dedi.

Türkiye'nin en büyük çelik döküm fabrikaları arasında yer aldığı öğrenilen fabrikadaki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çlaışmaları devam ediyor.