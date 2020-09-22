"Çeltik hasat bayramı" düzenlendi - Son Dakika

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentin Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden olduğunu belirterek, "Çeltik üretiminde Edirne, Samsun, Balıkesir ve Çanakkale'den sonra beşinci sıradayız." dedi.

Çiftçi, Osmancık Ziraat Odası Başkanlığınca düzenlenen "çeltik hasat bayramı" etkinliğine katıldı.

Üreticilerden çeltik hasadıyla ilgili bilgi alan Çiftçi, biçerdöver de kullandı.

Çiftçi, gazetecilere, Osmancık pirincinin "Osmancık 97" ismiyle tescilli marka olduğunu söyledi.

Kentteki çeltik üretiminin Osmancık ilçesinde yoğunlaştığına işaret eden Çiftçi, "Çeltik üretiminde Edirne, Samsun, Balıkesir ve Çanakkale'den sonra beşinci sıradayız. Çeltik üretiminde Türkiye'de iyi bir noktadayız. Sulanabilir arazilerin artırılmasıyla inşallah daha iyi noktalara çıkabiliriz." diye konuştu.

Çorum'daki ekilebilir arazilerin yüzde 46'sının tarımsal yatırımlarla sulanabilir hale getirildiğini dile getiren Çiftçi, şöyle devam etti:

"Çorum'da 535 bin hektar ekilebilir arazimiz var. Bunun yüzde 46'sı, yani 208 bin hektarı sulanabilir durumda. Eğer sulanabilir arazilerimizi artırırsak, yüzde 46'dan daha yukarılara taşıyabilirsek, Türkiye'de tarımda ilk 10'da olduğumuz ürünlerde de daha yukarılara çıkabileceğiz. Çeltik de bu noktada suya bağımlı ürünlerden bir tanesi."

Etkinliğe Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı da katıldı.