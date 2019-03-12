Çorum'da Cezaevinde Cinayet
1 saat önce
Çorum L Tipi Cezaevi'nde bir mahkum öldürüldü.
Çorum
L Tipi Cezaevi'nde bir mahkum öldürüldü. Edinilen bilgilere göre, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gece saatlerinde hasta mahkumların barındırıldığı koğuşta kalan hükümlü F.T.'nin, aynı koğuşta hükümlü olarak bulunan şüpheliler Ü.A. ve Ç.Y. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:36 Kaynak: İHA
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