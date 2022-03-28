Çorum'da çiftçilere 170 ton nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Çorum'da çiftçilere 170 ton nohut tohumu dağıtıldı

28.03.2022 14:18
Çorum'da çiftçilere 170 ton nohut tohumu dağıtıldı

Türkiye'de leblebi üretiminde önde gelen illerden Çorum'daki bin çiftçiye yüzde 75 hibe desteğiyle 170 ton sertifikalı nohut tohumu verildi.

Türkiye'de leblebi üretiminde önde gelen illerden Çorum'daki bin çiftçiye yüzde 75 hibe desteğiyle 170 ton sertifikalı nohut tohumu verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle temin edilen nohut tohumları, törenle çiftçilere dağıtıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki törende, Çorum'un bir tarım şehri olduğunu, dolayısıyla çiftçilere bazı dönemlerde devlet desteklemeleri sağlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 8 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile atıl olan tarım arazilerinin tarıma kazandırılması, bakliyat, hububat, yağlı tohumluk bitkilerin üretilmesiyle ilgili üreticilere yüzde 75 hibe desteği verilmesinin duyurulduğunu belirten Çiftçi, "Bu kapsamda ilimize bir kaynak aktarıldı. Vatandaşlardan toplanan katkı paylarıyla birlikte 2,5 milyon liralık bir kaynağa ulaştık. Bununla 170 ton nohut tohumu alındı. 1200 üreticimize tohum dağıtacağız. Böylece ilimizin ekim alanları artacak ve leblebi üretiminde ham madde ihtiyacı karşılanmış olacak." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı da dağıtılan tohumdan elde edilecek tohumun da gelecek yıl üreticiler tarafından kullanılabileceğini söyledi.

Çorum'un Türkiye'de nohut üretiminde 6. sırada yer aldığına dikkati çeken Sarı, "250 bin dekar alanda 25 bin ton civarında üretimimiz var. Neden nohuda ağırlık veriyoruz. Çorum leblebisi Türkiye'de ve dünyada meşhur. Bu nedenle nohut üretimine iki yıldır çok ağırlık veriyoruz. Geçen yıl da 250 ton civarında nohut dağıttık." diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da konuşmalarında çiftçilere bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulundu.

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Türkiye, Gazete, Tarım, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da çiftçilere 170 ton nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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