Çorum'da çiftçilere 350 milyon lira destek verildi - Son Dakika

Çorum'da çiftçilere 350 milyon lira destek verildi

11.04.2021 14:02
Çorum'da çiftçilere 350 milyon lira destek verildi, System.String[]

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, tarım ve hayvancılıkta bölgesinde örnek olacak bir kent olmayı hedeflediklerini kaydetti.

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, tarım ve hayvancılıkta bölgesinde örnek olacak bir kent olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Çorum Ziraat Odası Başkanlığı tarafından değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan AK Parti milletvekili Ceylan, tarım ve hayvancılık alanında kente yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Şehre 2020 yılında tarıma verilen destekleme miktarının 350 milyon lira olduğunu açıklayan Ceylan, bunun içerisinde mazot, gübre, tohumluk ve ürün desteği gibi birçok kalenin bulunduğunu açıkladı.

Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliğinin Ankara yolu üzerinde almış olduğu arsaya TKDK'dan onaylanan kampüs yapımı için 9 milyon lira destek sağlandığını hatırlatan Ceylan, Çorum çiftçisinin ürettiği ürünlerinin bu kampüste satışa sunulacağını belirtti.

100 bin koyun projesi hakkında da açıklamada bulunan Ceylan, "İlk etapta 200 kişiye 20 bin koyun dağıtıldı. Proje kapsamında geçtiğimiz haftalarda ikinci müracaatlar alınmaya başlandı. Küçükbaş hayvan varlığını artırmak zorundayız. Hayvan yetiştiricilerimizin projeye başvurmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tımarlı ve Alaca Koçhisar sulama projeleri hakkında da bilgi veren Ceylan, "Tımarlı Sulama projemiz Bayat, İskilip ve Uğurludağ ilçelerine ait toplam 63 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanmasına olanak sağlanacaktır. Söz konusu projenin 2021 yılı ile bedeli 267 milyon 366 bin TL'dir. İlimizde 30 bin dekar arazide çalışmalar tamamlanarak sulamaya açıldı. Projenin tamamlanmasıyla Çorum'da 63 bin 700 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. Sulaması 2. sısım adı altında yapılması planlanan Toyhane, Ambarcı ve Çağlak Pompaj Sulamaları ile de 28 bin 280 dekar tarım arazisi daha sulamaya kavuşacaktır. Alaca Koçhisar Sulama proje kapsamında ise daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde cazibeli sulama olan 75 bin 670 dekar alana ait sulama şebekesi imalatları tamamlanmış ve bu alan sulamaya açılmıştır. 2021 yılında ise 80 milyon TL keşif bedelli pompajlı sulama olan 42 bin 670 dekar alana sahip sulama şebekesin yapım ihalesi gerçekleştirilmiş ve ihale sürecinin sonuna gelinmiştir. Sözleşmesine müteakip yer teslimi yapılarak inşaatına başlanacaktır" diye konuştu.

Amaçlarının Çorum çiftçisine katkı sunmak destek olduğunu dile getiren Ceylan, "Bizim derdimiz Çorum çiftçisi kazansın. İlimiz tarım ve hayvancılıkta daha iyi yerlere gelsin. Sulamada hedefimiz 2023 yılına kadar sulanabilir arazi oranını yüzde 80-85 seviyelerine çıkarmak. Sevdamız, derdimiz Çorum'a hizmet etmek. Biz yolumuza bakıyoruz. Toplumun tüm kesimleriyle bölgesinde örnek bir olan Çorum'u tarım ve hayvancılıkta cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen il başkanları toplantısında illerin tarım alanındaki sorunların masaya yatırılarak görüşüldüğünü bildirdi. - ÇORUM

Çorum'da çiftçilere 350 milyon lira destek verildi
Çorum'da çiftçilere 350 milyon lira destek verildi

Milletvekili, AK Parti, Tarım, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorum'da çiftçilere 350 milyon lira destek verildi - Son Dakika


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