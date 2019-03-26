Son Dakika Haberleri: Çorum'da Çiftçilere Yem Bitkisi Tohumu Desteği

Çorum'da Çiftçilere Yem Bitkisi Tohumu Desteği

57 dakika önce

Çorum'da, yem bitkisi üretiminin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla çiftçilere ücretsiz yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Çorum'da Çiftçilere Yem Bitkisi Tohumu Desteği, System.String[]
Çorum'da, yem bitkisi üretiminin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla çiftçilere ücretsiz yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Üreticilerin kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi için yem bitkisi üretiminin artırılmasını sağlamak amacıyla İl Özel İdaresinin finansal desteğiyle temin edilen 600 kilogram yonca ve bin kilogram korunga tohumu, Ortaköy Kaymakamı Murat Acar tarafından üreticilere dağıtıldı.


Acar, tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, ilçenin tek gelir kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirterek, bu konularda yapılacak yatırım ve desteklerle ilçe halkının gelir kaynaklarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla sulu arazilerde yonca ve kuru arazilerde korunga yetiştirilmesini teşvik ettiklerini anlatan Acar, "Hedefimiz Ortaköy'de kırsal alanda yaşayan üreticilerimizin gelir düzeyini artırmaktır. Bu amaçla üreticilerimizi desteklemek için tohum dağıtımı gerçekleştiriyoruz." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gazi Erdemirci ise 30 bin liraya alınan tohumların bölgeye uygun ve verimli çeşitlerden seçildiğini belirtti.

Bin 600 kilogram tohum ile 150 dekar yonca ve 100 dekar alanda korunga üretimi yapılabileceğini dile getiren Erdemirci, "Bu proje ile ilçede üretimi az olan yem bitkileri üretimi arttırılmış olacak, aynı zamanda üretimi yapılan ürün desenini çeşitlendirerek nadas alanlarının azaltılması da sağlanmış olacaktır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:48 Kaynak: AA

Ortaköy, Çorum, Güncel
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