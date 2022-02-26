"Çiğdem Aşı Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
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"Çiğdem Aşı Şenliği" düzenlendi

26.02.2022 14:48

Çorum'da kökeni Hititlere dayandığı düşünülen Çiğdem Aşı Şenliği düzenlendi.

Çorum'da kökeni Hititlere dayandığı düşünülen Çiğdem Aşı Şenliği düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ovasaray Köyü Şehit Arslan Eren İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğünce unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin yaşatılıp gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İl Halk Kütüphanesi ile köy sakinlerinin de destek verdiği etkinlik kapsamında öğrenciler, öğretmen ve kurum temsilcileri eşliğinde köy meralarına giderek karların erimesiyle çıkmaya başlayan sarı çiğdem çiçeklerini topladı.

Toplanan çiçekler bir iğde dalına takılıp "Çiğdem çiğdem çiçeği, alaca bulaca saçağı, dam üstünde boyunduruk, dura dura yorulduk, verenin oğlu olsun, vermeyenin kedisi ölsün" manisi eşliğinde Ovasaray köyü gezildi.

Kapıları çalınan köy sakinleri ise çocukların heybesine yağ, bulgur gibi malzemeler koydu. Toplanan malzemelerle okul bahçesinde kurulan kazanlarda pişirilen çiğdem aşı, köy halkına ikram edildi.

Etkinliğe katılan öğrencilere İl Kültür Turizm Müdürlüğünce, etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda derece kazanan öğrencilere de İl Halk Kütüphanesince ödül verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, AA muhabirine, kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının bir milletin varlığını sürdürebilmesi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Yöresel çocuk oyunlarının çocukları hayata hazırlama açısından önemli olduğunu, bu düşünceden hareketle Çiğdem Aşı Şenliği düzenlediklerini vurgulayan Şengül, bu tür oyunların çocuklarda birlikte iş yapabilme becerilerini geliştirdiğini anlattı.

Anadolu'da yaygın olan çiğdem aşı etkinliğinin kökeninin Hititlere dayandığını dile getiren Şengül, "Şenlik, kökeni yaklaşık dört bin yıl öncesinde Hititler tarafından 'Antahsum' adıyla kutlandığı yazılı kaynaklardan öğrenilen bayrama dayandığı düşünülen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras İl ve Ulusal Envanteri'nde kayıtlı olan bir unsurdur." ifadesini kullandı.

Köyde yaşayan yaşlılar ise etkinlikle çocukluklarına döndüklerini belirterek gelecek yıllarda da devam ettirilmesini istedi.

Çiğdem Aşı Şenliği düzenlendi
Çiğdem Aşı Şenliği düzenlendi
Çiğdem Aşı Şenliği düzenlendi
Çiğdem Aşı Şenliği düzenlendi

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Turizm, Şehit, Çorum, Aşı, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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