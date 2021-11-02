Tarihi Çorum Müzesi'nde "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı - Son Dakika

16 yaşında anne oldu, kızıyla kendisini yan yana görenler gözlerine inanamıyor

Çorum'da "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" projesi kapsamında Selçuklu ile Danişmendliler dönemine ait şapkalar, kıyafetler, kitre heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tabloların yer aldığı sergi açıldı.

Tarihi Çorum Müzesi'nde açılan sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve

Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Arslan, serginin açılış törenindeki konuşmasında, Çorum Müzesinin son derece önemli bir sergiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Sergiyi ecdada ahde vefa düşüncesiyle 81 ildeki müzelerde sergileyerek gençlerde Selçuklu hakkında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Arslan, "Dolayısıyla bu sergiyi gezerken hocamızın tiyatral bir dille Selçuklu'yu anlatmasından büyük keyif alacağınızı ümit ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı forsunun etrafındaki 16 yıldızın 16 Türk devletini simgelediğini hatırlatan Arslan, "Bu 16 Türk devletinin içinde bir devlet var ki hala o devletin kurduğu müesseseler, sosyal ve kültürel hayatımıza tesirini devam ettiriyor. Bu devlet, Selçuklu Devleti. Aslında Türk milletinin hayatında o kadar kıymetli yeri var ki biz ne hikmetse Selçuklu'dan maalesef bihaber yaşıyoruz. Sergiyi, gençlerimiz Selçuklu hakkında bir araştırma yapabilir mi düşüncesiyle Çorum'a getirdik." diye konuştu.

Arslan, Çorum'da ilkokuldan üniversiteye kadar bütün öğrencilerin sergiyi gezmesini arzuladığını kaydetti.

GAKSA Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat ise gençlere Selçukluların, Danişmendlilerin yaşadıklarını, çektiklerini, kıssadan hisselerini anlatmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Serginin dönemde yaşamış sultanların, banilerin, alimlerin heykelleri, menkıbe tasviri, yağlı boya tabloları ve replika kostümlerinden oluştuğunu anlatan Fırat, şunları söyledi:

"Serginin içinde kitreden dökümden ve silikondan yapılmış heykeller var. 12 Danişmend, 12 Selçuklu replika kostüm, şapkalar, menkıbe tasviri tablolar var. Sancaklar üzerinde menkıbeler yazılı. Karadeniz'de 13 şehirde olmak üzere toplam 60 farklı noktada ziyaretçileriyle buluşacak sergimiz atalarımızın Anadolu'ya geldikleri dönemlerdeki yaşam biçimleri, giyim kuşamları ve kültürleri hakkında bizlere bilgi veriyor."

Fırat, daha sonra sergide yer alan eserleri kronolojik sıraya uygun olarak katılımcılara anlattı.

Serginin açılış törenine, Çorum Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Keser, Müze Müdürü Metin Çakar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da katıldı.

Sergi, 6 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.